أخبار الاتحاد اليوم | تطورات إصابة حسام عوار .. ولوران بلان يكشف سر ريمونتادا الخليج!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.

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نجم الاتحاد مهدد بالغياب عن مواجهة الأخدود

تعرض الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الاتحاد، لإصابة أثناء مشاركته في مواجهة الخليج، والتي انتهت بفوز العميد بنتيجة (4-1)، في لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن عوار يجري فحوصًا طبية، من أجل وضع برنامج تأهيلي لإصابته في عضلة الفخذ الأمامية، لتصبح مشاركته محل شك، في المباراة المُقبلة أمام الأخدود، يوم الخميس، في الجولة السادسة من المسابقة.

وقدم عوار أوراق اعتماده كأحد العناصر البارزة في صفوف الاتحاد، منذ قدومه من روما الإيطالي، حيث وقع على 4 أهداف في 5 مباريات مع العميد بدوري روشن، في شباك الخلود والتعاون والوحدة والخليج.

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، عن السر وراء التحول في أداء لاعبي العميد، والذي قادهم من التأخر إلى فوز برباعية على الخليج، في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

لا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، يثبت صحة ما قاله مع بداية الموسم، إنه تناسى تمامًا آلام الموسم الماضي، بل وأصبح يجد المساعدة من زملائه، ليقدم أداءً ولا أروع في مباراة الخليج، وتحديدًا في الشوط الثاني، ويقود فريقه لانتصار عريض بنتيجة (4-1).

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إذا توقفنا عند الشوط الأول، لقلنا إن الاتحاد سيتعثر مجددًا بعد كلاسيكو الهلال، ولكن العميد أثبت مقولة "العب حتى الصافرة الأخيرة"، وأن تكون متأخرًا، فذلك لا يعني أنك ستخرج خاسرًا، بل إنك تملك الفرصة لتقلب الطاولة وتقدم أداءً مميزًا، كالذي قدمته كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، في مواجهة الخليج، بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

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يبدو أن أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لا يزال يدفع ثمن كلاسيكو المملكة الأخير، أمام عملاق جدة الاتحاد.

تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، في (أسبوع الديربيات) الذي يحتضن قمة النصر والهلال، والاتحاد أمام الأهلي، والقادسية ضد الاتفاق.

فسر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، قرار الحكم السويسري ساندرو سشاير، الذي أدار مباراة القمة بين الهلال والاتحاد، برفض طرد نجولو كانتي، لاعب وسط العميد، بشكل غريب، مؤكدًا أن الحكم تعمد عدم توجيه بطاقة صفراء ثانية للنجم الفرنسي.