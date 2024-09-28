أخبار الاتحاد اليوم | تطورات إصابة حسام عوار .. ولوران بلان يكشف سر ريمونتادا الخليج!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.
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نجم الاتحاد مهدد بالغياب عن مواجهة الأخدود
تعرض الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الاتحاد، لإصابة أثناء مشاركته في مواجهة الخليج، والتي انتهت بفوز العميد بنتيجة (4-1)، في لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن عوار يجري فحوصًا طبية، من أجل وضع برنامج تأهيلي لإصابته في عضلة الفخذ الأمامية، لتصبح مشاركته محل شك، في المباراة المُقبلة أمام الأخدود، يوم الخميس، في الجولة السادسة من المسابقة.
وقدم عوار أوراق اعتماده كأحد العناصر البارزة في صفوف الاتحاد، منذ قدومه من روما الإيطالي، حيث وقع على 4 أهداف في 5 مباريات مع العميد بدوري روشن، في شباك الخلود والتعاون والوحدة والخليج.
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