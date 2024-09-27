كريم بنزيما ضد الخليج | أثبت أنه قائد بامتياز .. سجل وصنع واقترب من رقم ريال مدريد بقميص الاتحاد!

قائد ثورة الاتحاد برباعية في شباك الخليج..

لا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، يثبت صحة ما قاله مع بداية الموسم، إنه تناسى تمامًا آلام الموسم الماضي، بل وأصبح يجد المساعدة من زملائه، ليقدم أداءً ولا أروع في مباراة الخليج، وتحديدًا في الشوط الثاني، ويقود فريقه لانتصار عريض بنتيجة (4-1).

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الاتحاد حقق الانتصار الرابع في 5 مباريات، في دوري روشن السعودي، ليحتل الوصافة برصيد 12 نقطة، حيث فاز على الخلود (1-0) والتعاون (2-1) والوحدة (4-1)، والخليج بنفس النتيجة، فيما كانت خسارته الوحيدة أمام الهلال بنتيجة (1-3)، في الجولة الرابعة.

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كريم بنزيما قاد انتفاضة الاتحاد مع بداية الشوط الثاني، وكان هدف التعادل الذي أحرزه في الدقائق الأولى من الشوط، بوابة لاعبي العميد للعودة القوية، كما صنع خطورة واضحة على مرمى الحارس مروان الحيدري، بالتسجيل والصناعة وصنع فرص محققة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والخليج، على النحو التالي..

رقم قياسي لبنزيما

وبتسجيله هدفًا في شباك الخليج، في الدقيقة 49، سجل كريم بنزيما في 4 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الاتحاد، حيث وقع على 6 أهداف في 4 لقاءات متتالية.

ووفق إحصائيات دوري روشن، فإن بنزيما لم يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوريات، منذ تسجيله في 5 مباريات بالدوري الإسباني، مع ريال مدريد، خلال الفترة بين أكتوبر 2022 ويناير 2023، ليصبح حامل الكرة الذهبية، قريبًا من معادلة رقمه مع الملكي، حال تسجيله في شباك الأخدود، يوم الخميس المُقبل، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ورفع بنزيما رصيده إلى 19 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 35 مباراة رسمية مع الاتحاد في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا (التي صنع فيها ولم يسجل)، وكأس العالم للأندية.

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لم يجد المساعدة فقط .. بل يساعد!

الحقيقة أن كريم بنزيما لم يعد يلقى المساعدة فقط من نجوم الاتحاد، وهو الأمر الذي كان يعاني من فقدانه خلال الموسم الماضي، بل صار عنصرًا فعاليًا يصنع الفرص الخطيرة، ويمنح الهدايا لزملائه في المباريات.

وقدم بنزيما لعبة رائعة في الدقيقة 49، سجل خلالها هدف الاتحاد الأول، بعد تبادل تمريرات مع نجولو كانتي، ثم حسام عوار، ثم سددها في الشباك، كما صنع تمريرة حاسمة في الدقيقة 90+5، بعد تمرير الكرة إلى حامد الغامدي، الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ولم يتوقف بنزيما عند ذلك الحد، بل كاد أن يساهم في هدف جديد في الدقيقة 90+1، بعد تقديم كرة عرضية بطريقة ذكية، إلى صالح الشهري الذي لم ينجح في استغلال مرورها فوق حارس الخليج، ليهدر فرصة (أسيست) جديد بتوقيع النجم الفرنسي.

وبالنظر إلى أرقام بنزيما، فإن القائد الفرنسي سجل هدفًا وصنع آخر، وسدد كرتين على المرمى، وواحدة خارج المرمى، كما سدد كرتين تم قطعهما، واستطاع أن يلمس الكرة 50 مرة، وقدم 35 تمريرة، حقق نجاحًا فيها بنسبة (74%)، كما قدم تمريرتين مفتاحيتين، بينما خسر الاستحواذ على الكرة 15 مرة.