أخبار الاتحاد اليوم | اختلاف في وجهات النظر بين جيسوس وبلان، وتحديد بديل عبد الإله هوساوي أمام النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.

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لوران بلان يُحدد بديل هوساوي أمام النصر

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن استقرار المدرب لوران بلان، المدير الفني للاتحاد، على بديل عبد الإله هوساوي خلال مواجهة النصر في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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مباراة مساء الجمعة القادم ستشهد استمرار غياب موسى ديابي عن العميد، والجديد أن هوساوي الذي لعب بدلًا منه في المباريات الأخيرة سيغيب كذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية اليُسرى.

بلان وجد الحل للخروج من هذا المأزق في عبد الرحمن العبود، حيث سيتواجد في خانة الجناح الأيمن في هجوم الفريق أمام النصر.

بيرجفاين يُشارك في تدريبات الاتحاد وغياب الثلاثي

واصل الاتحاد أمس الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر مساء الجمعة القادم في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقد ركز المدرب لوران بلان خلال المران على التسديد من بعيد، وقد شارك في التدريبات ستيفن بيرجفاين بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

الثلاثي، موسى ديابي وعبد العزيز البيشي وعبد الإله هوساوي، واصل العمل ضمن البرنامج التأهيلي المعد لكل منهم، وقد تأكد غيابهم جميعًا عن المباراة القادمة.

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