أخبار الاتحاد اليوم | قنبلة بنزيما، والموافقة على طلب النصر العُماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 ديسمبر 2024.

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الاتحاد يُواصل تدريباته في دبي

يُواصل نجوم الاتحاد تدريباتهم في معسكرهم الإعدادي المقام في دبي حاليًا بسبب توقف دوري روشن السعودي لمشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد من المتوقع أن يُواجه الخليج الإماراتي بعد غدٍ الأربعاء، ومن ثم سيطير إلى صلالة لمواجهة النصر العُماني يوم الجمعة القادم.

ما خطة كريم؟

GOAL

الهلال وصيف الدوري السعودي

تفاصيل "مبدئية" عن موعد البطولة العربية للأندية والفرق المشاركة..

تلقى مسؤولو نادي الاتحاد، طلبًا من النصر العماني، قبل المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين في صلالة، مساء الجمعة المُقبلة

ماذا يحدث في معسكر المنتخب السعودي؟