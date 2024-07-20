نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 20 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع صفقات الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة "عكاظ" عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات، من أجل ضم صفقات جديدة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ولا يزال مسيرو الأهلي في طور دراسة الاحتياجات اللازمة من ناحية العناصر المحلية والأجنبية، من أجل تدعيم الفريق في سوق الميركاتو، ولا توجد مفاوضات متقدمة مع أي لاعب محلي أو أجنبي حتى تلك اللحظة.

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وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد كشفت عن فتح باب الانتقالات الصيفية لأندية روشن، في 18 يوليو، على أن تستمر حتى 2 سبتمبر المُقبل.

وارتبط اسم الأهلي بالتفاوض مع أكثر من صفقة، من أجل الانتقال إلى عملاق جدة، مثل سلمان الفرج، قائد الهلال السابق، ولاعب تشيلسي، رحيم سترلينج.

لم يكد نادي فنربخشة التركي، ينتهي من إجراءات ضم الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين من الأهلي، حتى أشعل رغبة الأتراك في حسم صفقة جديدة من قلعة الراقي، عن طريق مراقبة المدافع الدولي ميريح ديميرال.

اختار القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، "فريقه الجديد" الذي سينضم إليه رسميًا؛ بعد الرحيل عن عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الأهلي في موسم جديد يريد فيه رفاق رياض محرز إحراز البطولات.

انتقد الإعلامي السعودي عيسى الجوكم، حالة الصمت التي تسيطر على إدارة نادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يواصل الهلال فرض هيمنته على جميع الأندية السعودية في مختلف مجالات المنافسة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

أعلنت وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي (2023-2024)، حيث تم الكشف عن درجة الدعم المستحق للأندية الرياضية الخاصة، التي تضم الهلال والنصر والأهلي والقادسية والاتحاد والدرعية.