"من حق الجمهور أن يصرخ" .. إعلامي سعودي ينتقد الصمت المريب للأهلي

ملف الصفقات يثير التساؤلات داخل قلعة البطولات

انتقد الإعلامي السعودي عيسى الجوكم، حالة الصمت التي تسيطر على إدارة نادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلى عكس جميع الأندية السعودية، لم يبرم الأهلي أي صفقة قوية منذ فتح باب الانتقالات، حيث تعاقد فقد مع إبراهيم الزبيدي قادمًا من العروبة في صفقة انتقال حر، كذلك لم يعلن رحيل أي من لاعبيه.

وكتب الجوكم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا): "ماذا يحدث في الأهلي؟ السوبر اقترب .. ماكسيمان رحل ..لا صفقات محلية ولا أجنبية .. من حق الجمهور الأهلاوي أن يصرخ ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشرت التغريدة بشكل واسع بين جماهير الأهلي الغاضبة من إدارة النادي بقيادة خالد بن عيسى، التي لم تتحرك حتى الآن في ملف الصفقات، بينما كل الأخبار المحيطة بالنادي تتحدث عن رحيل لاعبين مميزين مثل المدافع التركي ميريح ديميرال.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال، يوم 13 أغسطس المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، قبل أن يستهل مشواره في الدوري السعودي بمواجهة العروبة يوم 23 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم المنصرم بدون أي بطولات محلية، حيث احتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة، خلف الهلال المتصدر (96 نقطة) والنصر الوصيف (82 نقطة).