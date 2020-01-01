أخبار الأهلي اليوم | بلاغ ضد رئيس الزمالك، وتقرير حول المصابين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 12 يوليو 2020 ..

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فايلر يتسلم تقريرًا شاملًا حول المصابين

أوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدير الفني للفريق رينيه فايلر تسلم تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة اللاعبين المصابين بهدف الاطمئنان على برامجهم التدريبية.

وحرص المدرب السويسري على معرفة آخر تطورات برامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد اللذان قطعا شوطًا كبيرًا به، وقد اطمأن فايلر تمامًا على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا وبعد تعافيه من إصابة غضروف الركبة التي تعرض لها مع منتخب مصر وأجبرته على خوض عملية جراحية.

وتحدث التقرير الطبي كذلك عن حالة محمد محمود لاعب الوسط الذي أبعدته إصابة قطع في الرباط الصليبي لمدة طويلة عن اللعب، والذي من المتوقع أن يعود تدريجيًا للتدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

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