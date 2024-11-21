أخبار الأهلي اليوم | كشف الستار عن "مشروع العقد الجديد" وغرامة على رئيس النادي!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"هذا سر عودة رياض محرز للتألق!" .. مدرب جزائري يطمئن الأهلي وجماهيره
أشاد إبراهيم شاوش، المحلل الرياضي الجزائري، المدير الفني للنادي المحلي رائد القبة، بالتطور الكبير في مستوى النجم الدولي رياض محرز، جناح العملاق السعودي الأهلي، في الفترة الأخيرة.
تصريحات رئيس الأهلي بالكلاسيكو تتسبب في عقابه
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن قراراتها تجاه خالد العيسى رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته الإعلامية، عقب مباراة الكلاسيكو ضد الهلال.
رون جورلي يكشف عن تطويره داخل الأهلي ودور الجمهور
كشف رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، عن دوره في التطوير الإداري داخل النادي، متحدثًا عن دور الجمهور في نجاح الفريق.
المباراة التالية
الأهلي يكشف الستار عن خطة "مشروع العقد الجديد"
أطلقت شركة النادي الأهلي، خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المُقبلة، من أجل التطوير الشامل للنادي ليكون مجتمعًا رياضيًا متكاملًا، كونه يحظى بإرث تاريخي وقواعدة من المواهب واللاعبين لتحقيق الإنجازات المميزة في كرة القدم والرياضات الأخرى ذات الأولوية على المستويين المحلي والعالمي.
كريم بنزيما يتحدى منافسي الاتحاد ويوجه رسالة خاصة للأهلي: "لا شيء يدوم!"
أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة، واللعب بمسابقة دوري روشن للمحترفين.