فيفا يوقع عقوبة كبيرة على الأهلي

وكأن الأزمة الاقتصادية التي خلفها كورونا لا تكفي

تلقى النادي الأهلي السعودي أمس الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يخطره به بعقوبة كبيرة موقعة عليه.

كافة أندية العالم تعاني خلال الفترة الحالية من أزمة مالية، أجبرت معظمها على تقليص رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بنسبة 50%، لحين عودة النشاط الرياضي، الذي توقف بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأخطر فيفا النادي الجداوي بقبول شكوى الأردنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني الأسبق للفريق، وإلزامه بدفع مسحقات الأخيرة المتأخرة، والمقدرة بـ1.2 مليون دولار.

وكذلك قرر الاتحاد الدولي تغريم الراقي 20 ألف فرانك سويسري تدفع لجويدي، خلال 45 يومًا كموعد أقصى.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني كان قد تولى المسؤولية الفنية للأهلي في الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019، وتمت إقالته على إثر سوء النتائج.

وخلال هذه الفترة، قاد جويدي الراقي للفوز في 12 مباراة، والتعادل في ثلاث، وخسارة ستة لقاءات أخرى.