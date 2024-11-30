نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

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كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم الإسباني الشاب جابري فيجا، لاعب الأهلي وأحد النجوم الواعدة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

في مشهد صادم.. انفجر جمهور الأهلي السعودي ضد خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"؛ على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة.

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز على الوحدة، بهدف دون مقابل، كاشفًا عن رأيه إزاء فكرة رحيل المدافع التركي ميريح ديميرال، بعد أنباء حول تفاوض مسؤولي فنربخشة للتعاقد معه في الفترة الشتوية.

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مرة أخرى يلعب النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، دور البطولة، في الفوز على الوحدة، بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

فرحة جديدة لجماهير الأهلي، في ليلة الفوز الثالث تواليًا في دوري روشن السعودي، على حساب الوحدة بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

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أجرى النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، "محادثات" مع إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ من أجل حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.