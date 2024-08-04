أخبار الأهلي اليوم | عرض هولندي للبريكان ويايسله يتخذ القرار، والخضوع لرغبة الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 أغسطس 2024.

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

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