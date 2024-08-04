رياض محرز بادر بالتهنئة .. رد فعل إيمان خليف على أول ذهبية جزائرية في الأولمبياد!

بطلة الجمباز فازت بأول ميدالية ذهبية للعرب

صنعت الجزائرية كيليا نمور الحدث في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع ضمن رياضة الجمباز، وهي الأولى لبلادها وللعرب في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية.

رياض محرز نجم النادي الأهلي ومنتخب الجزائر بادر سريعًا بتهنئة البطلة صاحبة الـ18 عامًا، حيث نشر تهنئته عبر خاصية "ستوري" ضمن حسابه الرسمي على إنستجرام.

وسارت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، على نهج نجم مانشستر سيتي السابق وهنأت نمور عبر إنستجرام كذلك، وذلك بعدما ضمنت هي الأخرى ميدالية برونزية على الأقل في وزن أقل من 66 كيلو جرام للملاكمة، في انتظار نزالها في الدور قبل النهائي الثلاثاء القادم.

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ميدالية نمور هي الذهبية الأولى للجزائر منذ أولمبياد لندن 2012، والتي فاز بها العداء توفيق مخلوفي.

يُشار إلى أن خليف تتعرض لحملة عدائية من عديد الإعلاميين والناشطين الغربيين تتضمن إساءة وتشكيك في هويتها الجنسية، وذلك عقب انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني أمامها في نزال دور الـ16 بعد 48 ثانية فقط من بدء المواجهة.