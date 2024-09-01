أخبار الأهلي اليوم | موهبة إسبانية على غرار فيجا ورد على اتهام إيفان توني بـ"العار"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

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يواجه النادي الأهلي ورطة، قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي لأندية دوري روشن السعودي، بعد نجاحه في حسم صفقة المهاجم البرازيلي إيفان توني، قادمًا من برينتفورد.

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في ضربة لم يتوقعها أحد، خرج عبدالرحمن السماري؛ أحد مؤسسي نادي الهلال السعودي، للهجوم على جماهير ناديه، مطالبًا إياهم باحترام نظرائهم في الأهلي، بداعي أفضل الأخير على القلعة الزرقاء.

"انظروا هم في طريقهم إلى الهاوية كما الدوري الصيني" هذا هو لسان حال بعض الأوروبيين بينما يتابعون تحركات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل الهدوء الذي سيطر على الوضع بشكل كبير، خاصةً وأن الميركاتو الشتوي مر أكثر هدوءًا؛ هذا هو حلمهم وما يطمحون له، لإثبات وجهة نظرهم "لا يمكن أن ينافس دورياتنا أحد، كل من حاولوا هلكوا!"..

يبدو أن صرخات الألماني توني كروس؛ لاعب ريال مدريد السابق، بشأن انتقال الموهبة الإسبانية جابري فيجا للأهلي السعودي، لم تجد نفعًا مع مواهب الليجا، وهناك لاعب جديد يقترب من الانضمام لدوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، طلبًا بمحاسبة المسؤولين عن برنامج الاستقطاب، متهمًا إياهم بصنع حالة من الاحتقان والتعصب على كافة جماهير أندية دوري روشن السعودي.

نتفض عماد الحوسني، لاعب الأهلي، للدفاع عن سمعة ناديه أمام هجوم أحد الصفحات الكبرى على صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي إيفان توني، إلى الراقي.

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الأهلي في موسم جديد يريد فيه رفاق رياض محرز إحراز البطولات.

وصلت الأمور بين نابولي ولاعبه فيكتور أوسيمين إلى طريق مسدود، بل وتدهورت إلى نقطة لم يكن أحد يتوقعها، لكنها ربما تكون لصالح أندية الدوري السعودي.