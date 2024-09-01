صفقة إيفان توني تورط يايسله .. الأهلي يفشل في إيجاد بديل لماكسيمين!

هل انتهى ميركاتو الأهلي؟

يواجه النادي الأهلي ورطة، قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي لأندية دوري روشن السعودي، بعد نجاحه في حسم صفقة المهاجم البرازيلي إيفان توني، قادمًا من برينتفورد.

وأعلن الأهلي عن تعاقده رسميًا مع إيفان توني، المهاجم صاحب الـ28 عامًا، بعقد لمدة 4 مواسم مُقبلة، حتى صيف 2028، فيما أفادت تقارير عالمية بأن صفقة توني كلفت النادي الغربي، مبلغ 40 مليون يورو.

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وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الأهلي تراجع عن التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الجناح الأيسر، نظرًا لعدم وجود موارد مالية كافية، ما يعني أن النادي لن يتمكن من تعويض رحيل الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، الذي تمت إعارته لصفوف فنربخشة التركي لمدة موسم رياضي واحد.

وفي سياق متصل، أفاد الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، أن مفاوضات التعاون مع لجنتي الاستقطاب والاستدامة، والأهلي، بشأن التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، تتجه للانهيار، لعدم وصول الأطراف لصيغة تفاهم حول الوضع المادي، وذلك يشمل تكاليف راتبه، بالإضافة لتكاليف التخلص من أحد أجانب التعاون.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع المحور البرازيلي أليكساندر، قادمًا من فلومينينسي، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2027.