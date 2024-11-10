أخبار الأهلي اليوم | الخلاف مع يايسله يُطيح بالكبار، وإيفان توني يضع حدًا لمعاناته مع الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 نوفمبر 2024.

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المهاجم الإنجليزي يعاني الأمرين منذ الانتقال للأهلي..

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يبدو أن المدرب الألماني ثبت أقدامه بالفعل في قلعة الكؤوس!

المهاجم الإنجليزي محل انتقادات كثيرة في الأهلي..

حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..

GOAL

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....