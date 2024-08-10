أخبار الأهلي اليوم | إصابتان و3 مراكز مطلوبة قبل قمة الهلال .. وجوارديولا ينذر بخطف نجم بايرن ميونيخ!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق العاشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع صفقة قوية من بين صفوف بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيجا يقلق الأهلي قبل "سوبر" الهلال

يواجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، اختبارًا صعبًا قبل مواجهة الهلال، يوم الأربعاء المُقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن يايسله، ينتظر تقارير الجهاز الطبي حول الثنائي جابري فيجا وريان حامد، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركتهما من عدمها في مباراة الهلال.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الأهلي والهلال، إلى نهائي كأس السوبر، ليضرب موعدًا مع المتأهل من النصر ضد التعاون، في 17 أغسطس الجاري.

الأهلي يحتاج للتدعيم في 3 مراكز قبل غلق الميركاتو

أكد المحلل الفني خالد المالكي، أن المدير الفني الألماني ماتياس يايسله هو مدرب ذكي ويعمل بالشكل الصحيح، وفق اختيارات الفريق، ويعرف ماذا يحتاج من المباريات، وهو من المدربين الناجحين في الموسم الماضي.

في المقابل، ذكر المالكي، عبر "MBC في أسبوع"، بأن الأهلي يحتاج إلى جناح جديد، فضلًا عن تدعيم في عملق الملعب، ومهاجم برفقة فراس البريكان وفيرمينو، بينما أكد أن الأهلي كان الأفضل في مواجهة الهلال عن الفرق الأخرى خلال الموسم السابق، حيث تمكن يايسله من السيطرة على (رتم) المدرب جورج جيسوس رغم الخسارة.

أشعل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، صراعًا شرسًا بين أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصل عدد مطارديه إلى 3 أندية.

بدأ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، العمل لـ"حسم" صفقة عالمية كبرى؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.