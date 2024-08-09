ليس جوشوا كيميتش .. الأهلي يتفاوض مع بايرن ميونخ لحسم صفقة عالمية كبرى

الأهلي يستعد لموسم شاق..

بدأ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، العمل لـ"حسم" صفقة عالمية كبرى؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ في الوقت الذي استغنى فيه عن جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى فنربخشة التركي، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، تتفاوض الإدارة الأهلاوية مع نظيرتها في بايرن ميونخ الألماني؛ للتعاقد مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، البالغ من العمر 28 سنة.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن الأهلي اختار كومان كـ"بديل" لماكسيمين؛ حيث يجرى العمل على حسم الصفقة، في أسرع وقتٍ ممكن.

وكان الإعلامي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، قد أعلن في الساعات القليلة الماضية، طلب كومان الرحيل عن بايرن ميونخ؛ وسط ترحيب من إدارة العملاق الألماني بـ"الاستغناء" عنه، على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أنه قبل كومان؛ حاول النادي الأهلي التعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش، ظهير ومتوسط ميدان بايرن ميونخ؛ إلا أن اللاعب أغلق الباب أمام إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.