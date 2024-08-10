منافس جديد للأهلي السعودي .. جوارديولا يستغل ورطة بايرن ميونخ لتعزيز مانشستر سيتي!

خيار الإعارة لا يزال مطروحًا

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع صفقة قوية من بين صفوف بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يدرس مانشستر سيتي التقدم بعرض لاستعارة الفرنسي كينجسلي كومان، استغلالًا لرغبة بايرن ميونخ في تقليل فاتورة الرواتب من أجل إبرام المزيد من الصفقات.

وأشارت إلى أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرحب بضم كومان حتى ولو على سبيل الإعارة، مع تضمين العقد بخيار للشراء النهائي، خصوصًا أن بايرن ميونخ لا يرغب في استمرار دفع راتبه البالغ 20 مليون يورو، لكن حتى الآن لا توجد محادثات ملموسة بين الطرفين والأمر يتوقف على قدرة السيتي على تغطية راتب اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأتي هذه الأنباء، في ظل تأكيدات من صحيفة "الميدان الرياضي"، عن دخول إدارة نادي الأهلي السعودي مع نظيرتها في بايرن ميونخ؛ للتعاقد مع الجناح الفرنسي البالغ من العمر 28 سنة، كبديل لماكسيمين، حيث يجرى العمل على حسم الصفقة، في أسرع وقتٍ ممكن.

وكان الإعلامي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، قد أعلن في الساعات القليلة الماضية، طلب كومان الرحيل عن بايرن ميونخ؛ وسط ترحيب من إدارة العملاق الألماني بـ"الاستغناء" عنه، على سبيل الإعارة.

وفي هذا السياق، قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ: "هناك قرار من مجلس الإشراف يقول: لقد أنفقنا 125 مليون يورو، وإذا جاء لاعبون جدد بعد ذلك، فيجب علينا البيع أولاً، لقد أبلغت بذلك، وهذه ليست كلمتي الأخيرة، بل للمجلس الإشرافي ككل".

كومان ليس لاعب بايرن الوحيد الذي تم ربطه بالخروج لخفض تكاليف الأجور، حيث تحدثت تقارير عن ارتباط الثنائي الدفاعي ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي بمانشستر يونايتد.