أخبار الأهلي اليوم | الهلال يرد عمليًا على بيع محمد كنو .. وقطع إعارة ماكسيمين لضم لاعب برشلونة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 25 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 25 يناير 2025.

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أبدى مسؤولو نادي فنربخشه التركي، رغبة في الاستغناء عن خدمات الجناح الفرنسي آلان ماكسيمين، المُعار من صفوف الأهلي، من أجل التعاقد مع صفقة جديدة، قبل انتهاء الفترة الشتوية الجارية.

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تستعد إدارة نادي الهلال، لإغلاق ملف لاعب الفريق محمد كنو، من خلال الوصول إلى صيغة اتفاق لتحديد مستقبله، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن قلعة الزعيم.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا التحرك في كل الاتجهات؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

GOAL

"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن.