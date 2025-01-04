أخبار الأهلي اليوم | لاعب الفيحاء "مقابل ثنائي الراقي" .. وحقيقة عرض فيرمينو مجانًا على فريق مصري!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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حددت إدارة نادي الحيفاء السعودي، مطالبها من أجل التخلي عن فارس عابدي ظهير أيسر الفريق، لصالح نظيره الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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لا يزال النادي الأهلي السعودي في رحلة شاقة للبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل اللحاق بركب المنافسة في دوري روشن للمحترفين واستكمال مهمته الآسيوية الصعبة.

حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اتصالات بين مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ونظيره أهلي جدة السعودي بشأن الاتفاق على صيغة لانتقال النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى القلعة البيضاء.

GOAL

أثار محمد عبدالجواد، أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي، خلال اليومين الماضيين؛ بعد تصريحاته ضد عدد من لاعبي الأخضر، وفي مقدمتهم المدافع المخضرم علي البليهي.