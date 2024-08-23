أخبار الأهلي اليوم | رحيل لاعب الراقي إلى الشباب وديميرال يرد على عروض أوروبا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 أغسطس 2024.
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الأهلي يوافق على "إعارة" لاعبه إلى الشباب
كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن موافقة إدارة النادي الأهلي، على إعارة أحد لاعبي الفريق الكروي، إلى صفوف الشباب، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
وأوضح سعيد، عبر منصة (إكس)، أن إدارة النادي الأهلي تُعير اللاعب يونس الشنقيطي إلى نادي الشباب مع أفضلية الشراء بصورة نهائية.
بموافقة ماتياس يايسله .. لاعب الأهلي في طريقه للرحيل!
اقترب أحد لاعبي النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بموافقة المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.
بعد العروض الأوروبية .. ميريح ديميرال يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي
حسم المدافع التركي ميريح ديميرال مدافع النادي الأهلي، موقفه من العروض الأوروبية التي وصلته خلال الفترة الماضية، بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، بمواجهة قوية أمام العروبة على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الأولى من المسابقة.
"نشعر أننا في الدوري الهندي" .. جماهير السعودية تثور مع انطلاق الموسم الجديد بسبب الهلال
بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، انتفضت جماهير الأندية المختلفة، وعلى رأسها النصر والاتحاد والأهلي، ضد المسؤولين عن القطاع الرياضي.
النادي الأهلي السعودي يكشف عن الطقم الأساسي والاحتياطي قبل موسم 2024/2025
صُمّم القميص لجيلٍ من مشجّعي النادي الأهلي السعودي ويستمر في الاحتفال باللونين الأخضر والأبيض المميزين للنادي