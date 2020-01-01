أخبار الأهلي اليوم | تطورات مفاوضات المؤشر، وسبب إلغاء ودية الوحدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ...

الكشف عن سبب إلغاء المباراة الودية أمام الوحدة

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن سبب إلغاء المباراة الودية بين الأهلي والوحدة والتي كانت مقررة يوم أمس الإثنين.

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وأوضحت الصحيفة أن المدرب فلادان ميليوفيتش يقف خلف هذا القرار لرغبته إصلاح عدد من الأخطاء الفنية التي ظهرت في أداء الفريق خلال المباريات الودية الأخيرة قبل استئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

فلادان يعمل على تطوير وتحسين هجوم الأهلي

يعمل فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي على تحسين وتطوير منظومة الفريق الهجومية، في ظل عدم إحراز أكثر من 36 هدفًا خلال الجولات الـ22 الأولى من الدوري السعودي.

ووجه المدرب الصربي خلال المناورة الفنية التي أقيمت في مران الأمس اللاعبين إلى الخروج السريع بالكرة من المناطق الدفاعية لتقليص وقت بناء الهجمة، وركز كذلك على التسديد بكثرة على المرمى من مسافات بعيدة.

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