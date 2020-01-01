أخبار الأهلي اليوم | العويس يُغلق باب الجدل، وميلويفيتش يفتح النار

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 16 أغسطس 2020 ...

مارين يبدأ التأهيل أملًا في اللحاق بقمة الهلال

يبدأ اليوم الأحد ماركو مارين لاعب الأهلي برنامجًا بدنيًا خاصًا يهدف لتأهيله للعب مباراة الهلال يوم الخميس القادم في الدوري السعودي.

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وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب الألماني بحاجة إلى يومين أو ثلاثة لإنهاء برنامجه التأهيلي والانخراط في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة المتصدر.

كارل وس إدواردو يغيب عن مواجهة الأهلي

تعرض البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال لإصابة في كاحل القدم خلال مواجهة العدالة يوم أمس في الدوري السعودي، وقد غادر ملعب اللقاء عند الدقيقة الـ50.

وسيُجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية اليوم الأحد للوقوف على مدى خطورة الإصابة والمدة اللازمة للعلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات، وعلى الأرجح لن يلحق اللاعب بمواجهة الأهلي القادمة.

فيديو | محمد العويس يُعلق على أخبار "مشاكله" مع الأهلي

محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي يُوضح الحقائق. التفاصيل هنا

فيديو | ميلوفيتش يفتح النار على إدارة الأهلي بعد الخسارة من الفيصلي

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