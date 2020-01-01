فيديو | محمد العويس يُعلق على أخبار "مشاكله" مع الأهلي

حارس المرمى يتحدث كذلك عن الخسارة أمام الفيصلي

قال محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي السعودي أنهم استحقوا الخسارة أمام الفيصلي في مباراة الأمس ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الفريق الذي يُدربه فلادان ميلويفيتش أوقف سلسلة انتصاراته بالسقوط في المجمعة بهدفين دون رد في مباراة شهدت إهدار نجمه عمر السومة لركلة جزاء.

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العويس قال عقب اللقاء "الفيصلي كان أفضل وأحق بالانتصار، كان الأكثر جاهزية منا فنيًا وبدنيًا والأحق بالثلاث نقاط، نحن لم نقدم ما يشفع لنا".

وحول الأخبار الأخيرة التي أثيرت حول خلافاته مع الإدارة الأهلاوية حول مستحقاته المالية واقترابه من الانتقال إلى النصر ، خاصة بعدما غاب عن مأدبة العشاء الأخيرة التي حضرها جل اللاعبين، قال العويس "هم يُعلقون على كافة تصرفاتي، وأنا لست مضطرًا لتبرير أفعالي".

أضاف "عقدي ساري مع الأهلي، ولو كان هناك مشاكل ستبقى وسط النادي ولن أتحدث عنها للإعلام وأمام الناس".

#الديوانيه



محمد العويس - حارس #الأهلي :

لا أحتاج أن أبرر كل ما يحدث، والمشاكل تبقى في وسط النادي. pic.twitter.com/HCNags8Ma6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020