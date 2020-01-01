جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 26، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 26 من الدوري السعودي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

جولة جديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تنطلق بدايةً من الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 29 ذو الحجة 1441 هجريًا، من المتوقع أن تشهد الإثارة المعتادة للبطولة صاحبة الشعبية الكبيرة في المنطقة العربية.

تبدأ الجولة بمباراة الاتفاق والفتح، ثم تأتي مباراة هامة وقوية بين الاتحاد والفيصلي، على أن يلتقي في نفس التوقيت الحزم مع أبها ويكون ختام الأربعاء بمباراة أخرى مثيرة ستجمع بين الشباب والرائد.

افتتاح مباريات الخميس سيكون بمباراة الوحدة والعدالة، ثم ضمك والفيحاء، ونصل هنا إلى قمة الجولة بمباراة التعاون متخصص إحراج الكبار أمام النصر الذي لم يفقد الأمل بعد في الحفاظ على لقب الدوري رغم الفارق الكبير في النقاط بينه وبين المتصدر الهلال.

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كما يُقال، ختامها مسك، قمة من القمم الكلاسيكية للدوري السعودي ستجمع بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة، مباراة يفترض أن نرى فيها ندية كبيرة بعد الأداء المميز لقلعة الكؤوس في المباريات الأخيرة وحالة الزعيم القوية بعد توقف كورونا.

الآن نتعرف على مباريات الجولة 25 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 26:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الاتفاق الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيصلي - الاتحاد الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية أبها - الحزم الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

19:10 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد - الشباب الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

20:55 السعودية، 19:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز العدالة - الوحدة الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيحاء - ضمك الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية التعاون - النصر الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الأهلي - الهلال الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

20:55 السعودية، 19:55 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

أبرز الغائبين عن الجولة 26 في الدوري السعودي:

للإصابة للإيقاف ويلفريد بوني - الاتحاد لا يوجد سعد بقير - أبها لا يوجد مهدي تاهرات - أبها لا يوجد مهند عسيري - الأهلي لا يوجد حسين المقهوي - الأهلي لا يوجد جوزيف دي سوزا - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري السعودي: