الاتحاد يُحدد شرط التخلي عن أنيس البدري

تقارير تونسية أشارت لرغبته العودة إلى الترجي

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر في نادي الاتحاد تمسكهم الكامل باللاعب التونسي أنيس البدري، الذي انضم للفريق قادمًا من الترجي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

الجناح الدولي التونسي لم يُقدم حتى الآن الأداء المأمول مع الاتحاد، إذ لعب 5 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ولم يُسجل أو يصنع خلالها أي أهداف، وقد غاب عن عدد من اللقاءات بسبب الإصابة.

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صاحب الـ28 عامًا وحسب تقارير تونسية لا يشعر بالراحة في الفريق السعودي ويرغب في العودة إلى ناديه الترجي بنهاية الموسم الجاري، الإدارة الاتحادية نفت هذا الأمر وحددت في نفس الوقت شرط رحيل اللاعب.

إذ نقلت الاقتصادية عن مصدرها قوله "أنيس لاعب الاتحاد حتى الآن، ولم يظهر منه شيء يؤكد عدم ارتياحه من وجوده معنا، وظل ملتزمًا بالتدريبات حتى آخر لحظة قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا المستجد".

أضاف "إدارة النادي لن تلتفت لما يُكتب في الإعلام حول عدم ارتياح اللاعب لوجوده في الاتحاد، أنيس مستمر مع الفريق إلى نهاية عقده الذي مازال مستمرًا لعامين قادمين، وحينها سيكون التفاوض معه لاستمراره أو عدمه بيد الجهاز الفني الذي سيقرر ما يراه مناسبًا في حق اللاعب وحسب احتياجات الفريق الفنية".

واصل محددًا شرط التخلي عنه "إذا رغب أنيس في التخلي عن الاتحاد يجب أن يكون ذلك وفق مخاطبات رسمية منه أو وكيله، وعندما يحدث ذلك سيكون هناك حديث آخر".

يُذكر أن البدري كان أحد نجوم الترجي خلال السنوات الأخيرة، وقد ساهم بقوة في إنجاز فوز الفريق التونسي بلقبي دوري أبطال أفريقيا للموسمين الأخيرين.