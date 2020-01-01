أخبار الأهلي اليوم | بروكيتش يصل القاهرة، وياسر إبراهيم يبدأ الجري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ..

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ياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي

بدأ ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي مرحلة جديدة من برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مواجهة الجونة وديًا وأبعدته عن مباراة الأمس أمام إنبي.

المدافع المصري بدأ اليوم الإثنين الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يُشرف عليه أخصائي التأهيل بالنادي "طارق عبد العزيز".

الأهلي يُعلن تعاقده مع بروكيتش لتدريب الناشئين

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع التشيكي ميشال بروكيتش ليشغل منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بكافة مراحلة السنية، وذلك في إطار سعي الإدارة لتطوير ذلك القطاع الذي أصبح يترأسه النجم المعتزل خالد بيبو.

وقد وصل بروكيتش القاهرة اليوم الإثنين وأكد الأهلي أن أمير توفيق أنهى التعاقد معه بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع بيبو وبالتنسيق مع لجنة التخطيط والرئيس محمود الخطيب.

فايلر: الغيابات لا تهمني وطريقة إنبي صعّبت علينا المباراة

رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يتحدث عقب الفوز على إنبي. التفاصيل هنا

سيد عبد الحفيظ يُحدد موعد عودة حسين الشحات وبقية مصابي الأهلي

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يتحدث بعد الفوز على إنبي وخاصة عن وضع المصابين. التفاصيل هنا

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة