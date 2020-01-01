فيديو| متخطيًا أبو تريكة .. "هاتريك" السعيد يهدد رقم الخطيب في نادي المائة

عبدالله السعيد يواصل في كتابة التاريخ بالدوري المصري

رفع عبدالله السعيد قائد نادي بيراميدز أهدافه في تاريخ الدوري المصري، إلى 107 هدفًا ليضع نفسه بين اللاعبين المميزين في تاريخ البطولة.

عبدالله السعيد تم تكريمه قبل لقاء فريقه اليوم أمام طنطا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بمناسبة دخوله نادي المائة.

عبدالله السعيد هو صاحب ثلاثية فريقه في مرمى طنطا بمباراة اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 107 هدفًا ليصبح في المرتبة السادسة.

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ويتساوى السعيد في الوقت الحالي مع أحمد الكأس بنفس الرقم، وتخطى محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي صاحب الـ106 هدفًا.

ويتصدر القائمة حسن الشاذلي بـ173 هدفًا وبعده حسام حسن بـ168 هدفًا والسيد الضظوي في المركز الثالث برصيد 127هدفًا ومصطفى رياض بـ122 هدفًا، ومحمود الخطيب برصيد 109 هدفًا، ومن ثم أحمد الكأس برصيد 107 هدفًا بجانب عبدالله السعيد، ومحمد أبو تريكة بـ106 هدفا وجمال عبدالحميد برصيد 101 هدفًا.

ويتصدر عبدالله السعيد قائمة الهدافين في الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدفًا بعد ثلاثيته في مرمى طنطا.