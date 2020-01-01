فايلر: الغيابات لا تهمني وطريقة إنبي صعّبت علينا المباراة

السويسري رينيه فايلر يتحدث عن الفوز على إنبي.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي على أن طريقة لعب فريق نادي إنبي الدفاعية، تسببت في صعوبة مهمة تحقيق الفوز بالمباراة على فريقه.

الأهلي حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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فايلر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنبي لعب بطريقة دفاعية، صعبت علينا الدخول في المباراة، ولكن بعد تسجيل الهدف الأول، أصبحت الأمور أسهل بكثير".

وتحدث فايلر عن لاعبه حمدي فتحي، حيث قال: "فتحي لاعب مهم بالنسبة لي، ومشاركته من جديد بعد فترة غياب طويلة كانت أمرًا ضروريًا، بعد فترة غياب طويلة، وأردت إشراكه رغم أننا كنا مسيطرين على المباراة".

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وعن غياب الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمود كهربا، قال فايلر: "دائمًا ما أنظر إلى اللاعبين المتاحين للعب، وليس للغيابات".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 52 في صدارة ترتيب فرق الدوري المصري، متفوقًا على الزمالك أقرب منافسيه بفارق 18 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثالث بـ19 نقطة.