أخبار الأهلي اليوم | حق رعاية حسين الشحات، والتشكيل المتوقع أمام المصري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 29 أغسطس 2020 ..

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري

يستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء اليوم ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري، وهو لقاء يغيب عنه الثنائي أليو ديانج وأحمد فتحي للإيقاف.

تشكيل المدرب رينيه فايلر للقاء يُتوقع أن يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي علي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني في الدفاع.

وسط الملعب سيتكون من الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي، وأمامهما الثلاثي جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو، وأخيرًا المهاجم أليو بادجي.

نادي مدينة نصر يُطالب بحق رعاية حسين الشحات

أرسل نادي مدينة نصر خطابًا رسميًا للنادي الأهلي يطلب خلاله الحصول على 3% من قيمة شراء اللاعب من العين الإماراتي هي حق رعايته للاعب.

الشحات كان قد لعب في الفئات السنية لنادي مدينة نصر لمدة 10 سنوات تقريبًا قبل أن ينتقل لفريق الشرقية للدخان ثم مصر المقاصة ثم العين وأخيرًا الأهلي.

النادي الأحمر كان قد منح الشرقية للدخان حق رعايته للاعب في وقت سابق.

الزمالك: أمران مطلوبان لغلق ملف كهربا تمامًا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ملف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا أغلق تمامًا بالنسبة لهم، وأن المطلوب من اللاعب الآن تسديد قيمة الغرامة المالية التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وكذلك تقديم اعتذار هو وكل من شارك في تلك "المؤامرة" عما حدث.

يُشار إلى أن لاعب الأهلي الحالي كان قد أكد أنه سيتقدم بطعن في المحكمة الرياضية على قرار فيفا ضده.

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