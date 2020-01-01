ما حقيقة الأمر؟ .. إعلامي: منع الأندية السعودية من التعامل مع الأهلي المصري قرار ظالم

هل فعلًا مُنعت أندية الدوري السعودي من التعامل مع نادي القرن في أفريقيا؟

أثار الإعلامي محمد البكيري جدلًا واسعًا بتصريحاته خلال برنامج الديوانية مساء اليوم الجمعة، حين قال أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قرارًا منع بموجبه أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي من التعامل مع النادي الأهلي المصري.

الاتحاد السعودي كان قد أعلن منع الأندية السعودية من التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد رفضه تمديد عقد إعارته من ناديه الأهلي إلى نادي الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، وتحديدًا حتى الـ15 من سبتمبر القادم، بدلًا من الـ30 من يونيو الماضي.

المهاجم المغربي كان قد انتقل للاتفاق بالإعارة حتى نهاية الموسم في سوق الانتقالات الشتوي الأخير، ولم يلعب مع الفريق سوى سبع مباريات بسبب توقف الدوري السعودي نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وأوصى الاتحاد السعودي الأندية بتمديد عقود استعارة اللاعبين حتى نهاية الدوري السعودي، لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا، الناديين واللاعب، على تلك الخطوة، وقد حذر في تعميم أصدره يوم الخامس من يوليو الماضي من عدم موافقة اللاعب الأجنبي أو ناديه على تمديد عقد الإعارة.

إذ نص التعميم على أنه ستُمنع الأندية السعودية من التعاقد مستقبلًا مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقد إعارته لأي نادٍ سعودي حتى نهاية الموسم الجاري، وكذلك سيُمنع أي نادٍ أجنبي من الدخول في أي تعاون مستقبلي أو تعاقدي مع الأندية السعودية حال رفض تمديد عقد إعارة لاعبه الأجنبي.

وبناءً على هذا القرار، أعلن الاتحاد السعودي منع أندية الدوري السعودي بدرجتيه الأولى والثانية من التعاقد مع الثلاثي وليد أزارو وعامر شفيع ولياندري تاوامبا لرفضهم تمديد عقودهم مع أندية الاتفاق والفيحاء والتعاون على الترتيب.

البكيري قال خلال برنامج الديوانية المذاع على القنوات السعودية الرياضية أن قرار الاتحاد السعودي ذلك ظالم وغير إنساني، مضيفًا "منع الأندية السعودية من التعاقد مع وليد أزارو له امتداد، وهو منع الأندية السعودية من التعاقد مع أي لاعب من الأهلي المصري، وهذه كارثة. ذلك قرار ظالم وغير إنساني وفيه ظلم على الأندية".

#الديوانيه

محمد البكيري :

ممنوع تتعاقد الاندية السعودية مع اي لاعب في نادي #الاهلي_المصري .. وهذا كارثة .. هذا قرار ظالم وغير انساني .. فيه ظلم على الاندية . pic.twitter.com/1DfHGRyana — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 28, 2020

ما هي حقيقة منع الأندية السعودية من التعامل مع الأهلي المصري؟

ما قاله الإعلامي السعودي البارز صحيح تمامًا فيما يخص منع الأندية السعودية من التعامل مع أي نادٍ رفض التعاون مع نظيره السعودي في تمديد عقد إعارة لاعبه حتى نهاية الموسم الجاري الذي مر بظروف استثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا، وقد كان نادي جلطة سراي التركي مهددًا بهذا الأمر لرفضه تمديد عقد إعارة مدافعه مايكون بيريرا للنصر.

الأمر غير الصواب في حديث البكيري هو الزج باسم الأهلي المصري في الموضوع وهو بعيد عنه، لأن الاتحاد السعودي لم يمنع الأندية السعودية من إجراء أي تعاون تعاقدي مع بطل القرن في أفريقيا لسبب واضح وهو أن الأهلي لم يرفض تمديد عقد إعارة أزارو للاتفاق.

وقد تحدث مسؤولوه أكثر من مرة عن ترحيبهم بالأمر، لكن بشرط سداد المستحقات المالية المتأخرة للنادي لدى نظيره السعودي، والمقدرة بـ100 ألف دولار أمريكي، وذلك الشرط لم يكن محل خلاف أبدًا بين الناديين.