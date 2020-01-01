أخبار إنتر | ثورة أرجنتينية بقيادة ميسي وصفقة تبادلية مع يوفنتوس

ما هو جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

احتل الحديث عن مفاوضات إنتر مع ليونيل ميسي،قائد برشلونة ونجمه، ووجود صفقة تبادلية محتملة مع يوفنتوس أبرز أخبار إنتر صباح 9 أبريل 2020.

حقيقة صفقة ميسي

نقلت "TNT" الأرجنتينية أن هناك مفاوضات بين إنتر والنجم ليونيل ميسي، وأن تصريحات الرئيس السابق ماسيمو موراتي لم تكن محض خياله ولها أساس في أرض الواقع.

"توتوسبورت" من جانبها دحضت صحة تلك التقارير، وأكدت أن لا يوجد أي مفاوضات من الأساس بين إنتر والبرغوث الأرجنتيني.

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صفقة أرجنتينية أخرى في الطريق

"TNT" أيضاً كشفت أن إنتر تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو لضم تياجو ألمادا، متوسط ميدان فيليز سارسفيلد، والذي يحظى باهتمام كبير من أوروبا.

الشبكة نقلت تصريحات عن مسؤول من النادي الأرجنتيني أكد فيه وصول عدداً من العروض للاعب من القارة الأوروبية، ولكن أكد أن كلها عبر وكلاء ولم يصل بعد أي عرض رسمي.

وكيل لاوتارو يطمئن النيراتزوري

تحدث بيتو ياجي، وكيل نجم إنتر لاوتارو مارتينيز عن حقيقة عرض برشلونة، وأكد أن إشادة ميسي بوكيله أمر يدعو للفخر، ولكنه يملك عقداً مع إنتر وسعيد مع الفريق.

بيتو أوضح أيضاً حقيقة عرض ريال مدريد في الماضي للاعب، وأكد حدوث الأمر عندما كان في الثامنة عشر، وأشار إلى أيضاً المقارنات مع لويس سواريز وسيرخيو أجويرو. المزيد هنا

طبيب النادي يتعافى من كورونا

أوضح بييرو فولبي، رئيس القطاع الطبي للنادي، أنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا في الأيام الماضية، وأنه بحالة أفضل بالوقت الراهن.

ورفض فولبي الحديث عن عودة كرة القدم بالوقت الراهن، مشدداً على أن كرة القدم ليست الأولوية مقارنة بالصحة العامة في البلاد بالأيام المقبلة.

كاستروفيلي يعلق على اهتمام إنتر

علق جايتانو كاستروفيلي، نجم فيورنتينا، على ربطه بعديد الأندية، ومن ضمنها إنتر، وأكد أن تركيزه منصب على فريقه الحالي.

وأكد اللاعب مع "كوريري ديلا سيرا" أنه يملك علاقة قوية مع النادي ورئيسه روكو كوميسو، وجميع اللاعبين، وأنه يتمنى اللعب في يورو 2021.

صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل إيكاردي

"ميدياست" فتحت باب الحديث من جديد حول اهتمام يوفنتوس بماورو إيكاردي وذكرت أن يوفنتوس عرض مبادلته مقابل مبلغ مالي ولاعبه خوان كوادرادو الصيف المقبل.

التقرير ذكر أن أنطونيو كونتي يريد أيضاً ليوناردو بونوتشي مع كوادورادو من أجل الموافقة على الصفقة التبادلية، وذلك في حال عودة الأرجنتيني إلى ميلانو مجدداً.

"توتوسبورت" ذهبت في اتجاه مخالف بأن يوفنتوس قد يعرض أليكس ساندرو على بي إس جي، أو أحد اللاعبين الذي يهتم بهم النادي الفرنسي، وذلك حال ضمه لإيكاردي نهائياً.

"لو باريسيان" أفادت بأن مسألة ضم إيكاردي تعود بشكل كامل للنادي الباريسي، حتى لو عارض اللعب الأمر، وناقضت التقارير حول رفض الأرجنتيني وزوجته الانضمام بشكل نهائي لبطل فرنسا.