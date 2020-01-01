وكيل لاوتارو: لا يكره ريال مدريد وعلاقته بميسي ممتازة

كيف يرى المهاجم الأرجنتيني شائعات انتقاله للنادي الإسباني؟

تحدث بيتو ياكي وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، على موقف اللاعب من وضعه الحالي مع إنتر، مع الأنباء المستمرة حول انضمامه لبرشلونة.

ياكي يعتبر هو من اكتشف لاوتارو وجلبه لأوروبا بعد تألقه مع نادي راسينج في الأرجنتين، ليصبح من أهم المهاجمين في العالم ويرتبط بالانتقال لمعظم الأندية الكبيرة.

برشلونة بالتحديد هو الطرف الأكثر رغبة في ضم لاوتارو، لتأمين مستقبل هجوم الفريق تزامناً مع تقدم لويس سواريز في العمر وكثرة إصاباته.

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ياكي تحدث عن لاوتارو في تصريحات لـ"موندو ديبورتيفو" قائلاً:"اللاعب يتعامل مع الأنباء كأنها لا شيء من الأساس، يركز فقط على إنتر ويشعر بالارتياح مع النادي".

وأما عن إشادة ميسي به:"بالتأكيد موقف رائع وكلمات تدعو للفخر من أفضل لاعب في العالم وهذا أمر يجعل لاوتارو يشعر بسعادة شديدة، علاقتهما جيدة في المنتخب الأرجنتيني مثل باقي اللاعبين بالفريق".

رفضه ريال مدريد عندما كان عمره 18 عاماً:"لو حدث ذلك فهذا جاء لاقتناعه بالبقاء والنجاح مع راسينج قبل الانتقال لأوروبا فهو لا يكره ريال مدريد ولم يقل أي شيء من هذا القبيل".

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التجديد مع إنتر:"لديه عقد ممتد لـ5 سنوات معهم وأي أنباء حول رحيله أو مقارنته بلويس سواريز واللعب بجواره فهي مجرد تقارير صحفية لا أكثر".

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 16 هدفاً وصنع 4 آخرين في 31 مباراة مع إنتر قبل توقف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.