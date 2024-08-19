الدوري الإيطالي
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
S. Mbangula 23'T. Weah 45' + 1'A. Cambiaso 90' + 1'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

يوفنتوس v كوموالنتائج والإحصائيات,