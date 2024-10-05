الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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ميكايل أنتونيو 1'M. Kudus 43'جارود بوين 49'L. Paqueta 69'
L. Delap 6'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

وست هام v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,