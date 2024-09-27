الدوري الإيطالي
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3 - 0
ن م
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ألفارو موراتا 38'T. Hernandez 41'C. Pulisic 43'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

ميلان v ليتشيالنتائج والإحصائيات,