كأس العالم
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4 - 1
ن م
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أندري كراماريتش 36', 70'Marko Livaja 44'Lovro Majer 90' + 4'
ألفونسو ديفيز 2'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

كرواتيا v كنداالنتائج والإحصائيات,