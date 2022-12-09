كأس العالم
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1 - 1جزاء 4 - 2
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برونو بيتكوفيتش 117'
نيمار 105' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 1-1)

كرواتيا v البرازيلالنتائج والإحصائيات,