الدوري الألماني
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2 - 4
ن م
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T. Tomas 19'J. Maehle 79'
ميتشيل وايزر 45' + 5'F. Agu 51'مارفين دوسكتش 67'M. Gruell 72'
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

فولفسبورج v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,