الدوري الألماني
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5 - 1
ن م
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D. Undav 4', 90'E. Demirovic 21'E. Millot 62'E. Toure 80'
S. Guirassy 75'
(ش١ 2-0) (ن م 5-1)

شتوتجارت v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,