الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
ن م
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فينيسيوس جونيور 58' (جزاء)كيليان مبابي 75' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

ريال سوسييداد v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,