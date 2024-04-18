الدوري الأوروبي
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2 - 1مجم 3 - 1
ن م
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جيانلوكا مانشيني 12'باولو ديبالا 22'
Matteo Gabbia 85'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

روما v ميلانالنتائج والإحصائيات,