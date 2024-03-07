الدوري الأوروبي
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4 - 0
ن م
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باولو ديبالا 13'روميلو لوكاكو 43'جيانلوكا مانشيني 64'بريان كريستانتي 68'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

روما v برايتونالنتائج والإحصائيات,