الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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A. Mumin 50'A. Ratiu 66'اوناي لوبيز 90' + 5'
راؤول جارسيا 27'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

رايو فايكانو v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,