الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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Alessandro Vogliacco 20'Junior Messias 90' + 5'
ماركوس تورام 30', 82'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

جنوى v إنترالنتائج والإحصائيات,