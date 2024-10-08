دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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S. Nuesken 2'G. Reiten 27' (جزاء)M. Ramirez 53'
A. Redondo 39'L. Caicedo 84'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

تشيلسي للسيدات v ريال مدريد للسيداتالنتائج والإحصائيات,