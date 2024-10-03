الدوري الأوروبي
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3 - 3
ن م
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Pepe 27'S. Omorodion 34', 50'
ماركوس راشفورد 7'راسموس هويلوند 20'هاري ماغوير 90' + 1'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

بورتو v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,