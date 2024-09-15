الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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M. Wolf 47'P. Tietz 67'Y. Kabadayi 90' + 6'
C. Boukhalfa 75'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

أوجسبورج v سانت باوليالنتائج والإحصائيات,