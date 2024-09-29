الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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زين الدين فرحات 84'
K. Nakamura 9'J. Ito 25'M. Munetsi 79'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

أنجييه v رايمسالنتائج والإحصائيات,