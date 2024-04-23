دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1مجم 4 - 5
ن م
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روبن نيفيز 4' (جزاء)سالم الدوسري 51'
Erik 12'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

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الهلال v العينالنتائج والإحصائيات,